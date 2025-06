LIVE Atletica Europei a squadre 2025 in DIRETTA | inizio solido per Fabbri C’è da tremare nel giavellotto femminile

Seguite con noi l'azione degli Europei di atletica 2025 a squadre, un evento imperdibile che promette emozioni e sorprese. Questa mattina ha preso il via con prestazioni di alto livello, tra cui il solido inizio di Leonardo Fabbri nel giavellotto femminile, che ha già lasciato il segno. Rimanete aggiornati per non perdere i momenti più intensi di questa competizione che vede Italia e Germania sfidarsi gara dopo gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LE PREVISIONI DELL’ULTIMA GIORNATA TRA ITALIA E GERMANIA GARA PER GARA 18.10 Buon lancio per il tedesco Ristl, è 3° con 19,15 metri. 18.09 Non forza Fabbri, ma è giusto così: 20,88 metri, si porta al comando. Dai prossimi lanci potrà provare a scatenarsi. 18.08 Tocca a Leonardo Fabbri. 18.07 Nullo anche per il britannico Lincoln. Sarebbe andato in testa con un lancio sui 20 metri. 18.06 18,91 metri per il francese Elemba, è secondo. Si avvicina il momento di Leonardo Fabbri. 18.05 18,34 metri per lo spagnolo Pinedo. 18.04 Il polacco Bukowiecki è in testa con 19. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Europei a squadre 2025 in DIRETTA: inizio solido per Fabbri. C’è da tremare nel giavellotto femminile

