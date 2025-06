LIVE Atletica Europei a squadre 2025 in DIRETTA | FUORICLASSE LARISSA IAPICHINO! Ribalta tutto da campionessa e ci regala la Coppa Europa!

L’emozione è alle stelle mentre gli Europei a Squadre 2025 a Madrid raggiungono il loro apice! Larissa Iapichino, con una prestazione straordinaria, ribalta tutto e ci regala la coppa Europa, mentre l’Italia si prepara a conquistare il titolo prima della finale dei 4x400 m misti. Un risultato storico che resterà nella memoria degli appassionati di atletica. La vittoria italiana è ormai certa: ecco come siamo arrivati fin qui!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LE PREVISIONI DELL’ULTIMA GIORNATA TRA ITALIA E GERMANIA GARA PER GARA 21.21 Crippa è quarto per ora nei 5000 metri, dove crolla il polacco. E’ APOTEOSI TOTALE! L’ITALIA PIANTA LA BANDIERA A MADRID! 21.20 E’ FATTA AMICI! Saremo matematicamente campioni prima della 4×400 mista finale! 21.19 LARISSAAAAAAAAAAAAAAA!!! 6,92, VA AL COMANDOOOOOOOO!!! ABBIAMO VINTO LA COPPA EUROPAAAAAAAAA!!! LO ABBIAMO FATTO ANCORAAAAAAAAAAAAA!!! 21.18 ECCOLA LARISSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! CHE CAMPIONESSAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! FUORICLASSE VERAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! 21.18 Sei giri al termine dei 5000 metri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Europei a squadre 2025 in DIRETTA: FUORICLASSE LARISSA IAPICHINO! Ribalta tutto da campionessa e ci regala la Coppa Europa!

