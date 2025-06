LIVE Atletica Europei a squadre 2025 in DIRETTA | FESTA TOTALE! Italia sovrana egemone leggendaria seconda vittoria di fila in Coppa Europa!

I Campionati Europei a squadre di atletica 2025 sono un vero spettacolo, con l’Italia che si conferma sovrana e leggendaria, conquistando la seconda vittoria consecutiva in Coppa Europa. La tensione è alle stelle nell’ultima giornata tra Italia e Germania: ogni gara conta per scrivere la storia. Rimanete con noi e cliccate qui per seguire aggiornamenti in diretta e scoprire chi salirà sul podio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LE PREVISIONI DELL’ULTIMA GIORNATA TRA ITALIA E GERMANIA GARA PER GARA 21.40 La classifica finale del salto in lungo femminile: 1 Larissa Iapichino Italia 18 Lug 2002 6.92 m +0.2 ms 2 Malaika Mihambo Germania 03 Feb 1994 6.84 m +0.5 ms 3 Agate de Sousa Portogallo 05 Giu 2000 6.84 m +1.2 ms 4 Annik Kälin Svizzera 27 Apr 2000 6.78 m +0.3 ms 5 Hilary Kpatcha Francia 05 Mag 1998 6.76 m +0.2 ms 6 Jazmin Sawyers Gran Bretagna 21 Mag 1994 6.75 m +0.1 ms 7 Pauline Hondema Paesi Bassi 28 Mar 2000 6.70 m +2.4 ms (vento oltre limite) 8 Fátima Diame Spagna 22 Set 1996 6. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Europei a squadre 2025 in DIRETTA: FESTA TOTALE! Italia sovrana egemone, leggendaria seconda vittoria di fila in Coppa Europa!

In questa notizia si parla di: italia - diretta - atletica - europei

Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming - Scopri cosa vedere oggi su Italia 1 con la nostra guida tv completa! Se sei alla ricerca della programmazione in diretta e streaming, qui troverai tutte le informazioni necessarie per non perdere i tuoi programmi preferiti.

CON LA TESTA. CON IL CUORE È la giornata decisiva agli Europei a squadre di Madrid. Tutti con gli azzurri! DIRETTA TV su RaiSport dalle 17.45 #atleticaitaliana Vai su Facebook

, ! Dalle 16 gli Europei a squadre di Madrid: Molinarolo e Oliveri nel salto con l’asta DIRETTA TV su @RaiSport #atleticaitaliana #ETCH2025 Vai su X

Europei a squadre di atletica 2025: programma, orari e dove vedere le gare in diretta; Atletica oggi, Europei a squadre 2025 Madrid: il programma della quarta giornata e dove vedere le gare in diretta; Europei a squadre: Madrid LIVE.

DIRETTA EUROPEI A SQUADRE ATLETICA 2025/ Video streaming Rai: l’Italia è al comando! (oggi 28 giugno) - Diretta Europei a squadre atletica 2025 streaming video Rai, oggi sabato 28 giugno: orario e risultato live delle gare in programma. Segnala ilsussidiario.net

Diretta Europei a squadre atletica 2025/ Streaming video Rai: gare e programma (oggi 29 giugno) - Diretta Europei a squadre atletica 2025 streaming video Rai oggi, domenica 29 giugno: orario e risultato live delle gare in programma. ilsussidiario.net scrive