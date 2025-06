LIVE Atletica Europei a squadre 2025 in DIRETTA | Fabbri al comando grande e inattesa spallata di Padovan nel giavellotto!

Gli Atletica Europei a Squadre 2025 sono nel vivo, con emozioni che tengono tutti col fiato sospeso! Fabbri al comando, un exploit inatteso di Padovan nel giavellotto e un’altalena di risultati che promettono scintille nell’ultima giornata tra Italia e Germania. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale e scoprite come si deciderà questa sfida epica, gara dopo gara. La tensione cresce, e il meglio deve ancora venire!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LE PREVISIONI DELL’ULTIMA GIORNATA TRA ITALIA E GERMANIA GARA PER GARA 18.31 La prima gara in pista sarà alle 19.00 con i 200 metri femminili. 18.30 L’ucraino Levchenko sale in quinta piazza nel peso con 19,22 metri, dunque davanti al tedesco Ristl. 18.29 La tedesca Ulbricht, una delle grandi favorite, inizia con un nullo nel giavellotto. 18.28 Il britannico Lincoln è terzo con 19,89. Il tedesco Ristl quinto con 19,15. 18.27 FABBRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! Si migliora e supera abbondantemente i 21 metri: 21,49 metri! 18.26 55,83 metri per Paola Padovan, grandissima! Primato stagionale, al momento è quarta! Una spallata superlativa nella gara che più temevamo, insieme ai 3000 siepi donne. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Europei a squadre 2025 in DIRETTA: Fabbri al comando, grande e inattesa spallata di Padovan nel giavellotto!

