Lite e aggressione in strada | un uomo ferito con il vetro di una bottiglia

Un episodio di violenza in strada scuote San Felice Circeo: un uomo di 45 anni, di origine tunisina, è stato accusato di aver ferito gravemente un 51enne con un pezzo di vetro. L’aggressione, avvenuta venerdì sera, ha lasciato la vittima con una ferita alla gamba. Le autorità stanno indagando per fare chiarezza su quanto accaduto, evidenziando come episodi di questo tipo richiedano interventi tempestivi e decisi.

E' accusato di lesioni personali aggravate un uomo di origine tunisina di 45 anni, che a San Felice Circeo ha aggredito un 51enne in strada. La vittima è un cittadino marocchino residente in provincia, aggredito venerdì sera e rimasto ferito a una gamba. Come accertato dai carabinieri della. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: strada - uomo - ferito - lite

Drammatico ritrovamento ad Ostia, cadavere di un uomo riverso in strada - Un drammatico ritrovamento ha scosso Ostia all'alba di oggi, quando il cadavere di un uomo è stato trovato riverso in viale delle Repubbliche Marinare.

Uomo ferito con 4 colpi di pistola dopo una lite in strada a Giugliano: fermato un 61enne incensurato Vai su Facebook

Translate postLa lite in strada e le bottigliate, ferito un uomo di 30 anni: grave https://ift.tt/2StmWwe Vai su X

Uomo ferito con 4 colpi di pistola dopo una lite in strada a Giugliano: fermato un 61enne incensurato; La lite in strada e le bottigliate, ferito un uomo di 30 anni: grave; Ferito a colpi di pistola dopo lite in strada, fermato un uomo.

Uomo ferito con 4 colpi di pistola dopo una lite in strada a Giugliano: fermato un 61enne incensurato - L'agguato si è verificato nel pomeriggio di venerdì 13 giugno in strada a Giugliano: i carabinieri hanno fermato un 61enne per tentato omicidio ... Lo riporta fanpage.it

Lite violenta, uomo e donna si prendono a bottigliate - Hanno iniziato a discutere e in un attimo dalle parole sono passati ai fatti: un uomo e una donna si sono presi a bottigliate a Pioltello. Da primalamartesana.it