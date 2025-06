L' Italvolley lotta ma il Brasile vince al tie-break

una sconfitta al tie-break contro il Brasile, che dimostra ancora una volta la forza e la determinazione degli azzurri di De Giorgi. Nonostante la battaglia intensa e il cuore messo in campo, gli italiani devono accettare questa seconda delusione nella Volleyball Nations League. La sfida, combattuta fino all’ultimo punto, testimonia il valore di entrambe le squadre e alimenta la voglia di rivincita. Ora, l'Italia si prepara a reagire e a tornare più forte di prima.

