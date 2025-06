L' Italian Global Series Festival si chiude con Carlo Verdone sul palco tutti i premiati della kermesse dedicata alle serie

settimana di emozioni, innovazione e celebrazione della serialità italiana e internazionale. Tra risate, riconoscimenti e sogni condivisi, l’Italian Global Series Festival ha dimostrato ancora una volta il suo ruolo di punta nel panorama televisivo globale. Un evento imperdibile che ha lasciato il segno, consolidando il ruolo dell’Italia come fucina di talento e creatività. La notte si conclude, ma la passione per le serie continua a bruciare forte!

Con Carlo Verdone e Dean Norris, la notte delle grandi stelle chiude l’edizione 2025 dell’Italian Global Series Festival. La consegna dei premi Excellence ai due protagonisti del grande e piccolo schermo, insieme ai Maximo per le migliori serie italiane, ha chiuso una settimana dedicata alla. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: italian - global - series - festival

Italian Global Series Festival | il 27 giugno ospite Caroline Kepnes, autrice di YOU - Il 27 giugno Riccione si trasformerà nella capitale della narrazione, quando l’Italian Global Series Festival ospiterà per la prima volta in Italia Caroline Kepnes, autrice del successo mondiale “You”.

Gran finale all’Italian Global Series Festival con Carlo Verdone e Dean Norris, insigniti dell’Excellence Award. Annunciati i vincitori dei Maximo Awards 2025 Vai su Facebook

Dal 21 al 28 giugno Rimini e Riccione hanno ospitato l’Italian Global Series Festival, evento dedicato alle serie tv. Applausi per Lucana Film Commission, che ha evidenziato il successo di “Imma Tataranni”, girata in Basilicata. Vai su X

Le Marche protagoniste all’Italian Global Series Festival con due produzioni Rai e Mediaset; Italian Global Series Festival, i vincitori: le serie premiate con il Maximo Award 2025; A Rimini e Riccione la prima edizione di Italian Global Series Festival.

L’italian global series festival: Un nuovo spazio per la serialità italiana - L'Italian Global Series Festival debutta a Rimini e Riccione, colmando il vuoto lasciato dal Roma Fiction Fest. Si legge su ecodelcinema.com

Italian Global Series Festival, i vincitori: le serie premiate con il Maximo Award 2025 - Si è conclusa la prima edizione dell'Italian Global Series Festival, svoltasi tra Riccione e Rimini dal 21 al 28 giugno 2025. Secondo msn.com