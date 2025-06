L’Italia può vincere gli Europei a squadre di atletica? Le chiavi dell’ultima giornata | tanti buchi e una Germania che fa paura

L’Italia si sta rivelando protagonista agli Europei a squadre di atletica, con una prestazione sorprendente e un vantaggio tutt’altro che scontato. Con tanti buchi e una Germania che incute timore, tutto si deciderà nell’ultima giornata. Riuscirà la nostra Nazionale a sollevare nuovamente il trofeo? Analizziamo gara per gara quello che ci aspetta nelle ultime...

L’Italia svetta in testa alla classifica degli Europei a squadre con all’attivo 290 punti al termine della terza giornata, precedendo Germania (266), Polonia (256,5), Paesi Bassi (253,5), Gran Bretagna (252) e Spagna (249). Tutto si deciderà nella domenica conclusiva: la nostra Nazionale riuscirà ad alzare al cielo la ex Coppa Europa, difendendo il trofeo conquistato due anni fa? Analizziamo gara per gara quello che ci aspetterà nelle ultime dodici prove della prestigiosa competizione in corso di svolgimento a Madrid. ULTIMA GIORNATA EUROPEI A SQUADRE: FOCUS GARA PER GARA. GETTO DEL PESO (MASCHILE) – Leonardo Fabbri parte con i favori del pronostico, forte della miglior prestazione mondiale stagionale di 22. 🔗 Leggi su Oasport.it