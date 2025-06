L’Italia non regalerà 250 milioni di denaro pubblico a Bill Gates tramite GAVI

In un'epoca di misinformation, è fondamentale distinguere tra fatti e bufale. Recenti post social insinuano che l’Italia donerà 250 milioni di euro a Bill Gates tramite GAVI, ma questa è una voce infondata. Chi condivide queste affermazioni si allontana dalla verità: Bill Gates non riceverà un centesimo e GAVI non appartiene a lui. Facciamo chiarezza per proteggere un'informazione corretta e responsabile.

«L’Italia regala altri 250 milioni di denaro pubblico a GAVI di Bill Gates» recitano diversi post social accusando il recente annuncio da parte del ministro Tajani del contributo italiano per il programma sui vaccini riguardante il periodo strategico 2026-2030. Chi condivide questo messaggio, di fatto, riporta un’informazione scorretta. Per chi ha fretta. Bill Gates non riceverà neanche un euro dall’Italia.. GAVI non è affatto di Bill Gates e non la controlla.. La Fondazione di Bill Gates finanzierà GAVI per i prossimi 5 anni con una cifra estremamente superiore a quella italiana.. Analisi. Le condivisioni riportano la seguente narrazione: L’ITALIA REGALA 250 MILIONI A GAVI L’Italia regala altri 250 milioni di denaro pubblico a GAVI di Bill Gates. 🔗 Leggi su Open.online

L'Italia non regalerà 250 milioni di denaro pubblico a Bill Gates tramite GAVI

