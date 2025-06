L’Italia femminile di basket | storico bronzo europeo all’insegna dell’umiltà

L’Italia femminile di basket conquista un storico bronzo europeo, dimostrando umiltà, grinta e determinazione. Dopo trent’anni di attesa, il team di Andrea Capobianco ha regalato emozioni indimenticabili, superando avversari di alto livello come Serbia e Francia. Un torneo sorprendente che testimonia come la forza della squadra possa emergere anche nelle sfide più difficili, lasciando il segno nel cuore dello sport italiano. E questa medaglia è solo l’inizio di un nuovo capitolo...

L’Italia femminile di basket: storico bronzo all’insegna dell’umiltà Il capolavoro di Andrea Capobianco è compiuto: medaglia di bronzo dopo trent’anni con una sola beffarda sconfitta in semifinale contro il Belgio. Un torneo clamoroso, partito senza i favori del pronostico anche per l’infortunio della forte Matilde Valli. L’Italia è andata a prendersi il podio battendo la forte Francia 69-54 all’ultima curva dopo aver sconfitto la Serbia, la Slovenia, la Turchia. Da outsider. Dopo aver reso sorprendente un torneo che sembrava scritto dal principio. Coach Andrea Capobianco è stato l’artefice silenzioso di questo miracolo sportivo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - L’Italia femminile di basket: storico bronzo europeo all’insegna dell’umiltà

