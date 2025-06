L' Italia conquista Times Square con un messaggio di unità ed eccellenza nel segno del Made in Italy

L’Italia brilla a Times Square, portando nel cuore di New York un messaggio di unità ed eccellenza, simbolo del nostro prestigioso Made in Italy. Promosso dall’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, l’evento ha visto la presenza del ministro Lollobrigida, testimonianza dell’impegno del nostro Paese nel valorizzare la qualità e la creatività italiane a livello globale. Un traguardo che rafforza la nostra identità e il nostro orgoglio nazionale.

L'evento è stato promosso dall'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane in presenza del ministro Lollobrigida.

