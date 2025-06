L’Italbasket donne è bronzo europeo | ritorno sul podio 30 anni dopo

Oggi, dopo quasi tre decenni, l'Italbasket donne torna a brillare sul podio europeo con il bronzo conquistato a Brno. Un ritorno memorabile che riempie di orgoglio tutto il movimento femminile e celebra la forza delle giovani atlete, guidate da talento e passione. Questa vittoria segna un importante capitolo nella storia del basket italiano, dimostrando che il futuro è ancora più luminoso di quanto possiamo immaginare.

L’ultima volta era successo nel 1995 a Brno. Era l’anno del trionfo di Forrest Gump agli Oscar, dell’ Ajax che vince la Champions League e dell’assassinio di Yitzhak Rabin. E di queste ragazze, al mondo, c’era solo Laura Spreafico, che aveva solo 4 anni. Probabilmente non avrà visto quell’ Italbasket donne conquistare l’argento europeo trascinata da Catarina Pollini. Da allora, le Azzurre non erano mai salite sul podio fino a oggi, fino alla vittoria sulla Francia che riporta la Nazionale femminile a una medaglia europea, un traguardo che agli uomini manca dal 2003. Da quel momento, solo l’ argento olimpico di Atene e nulla più. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’Italbasket donne è bronzo europeo: ritorno sul podio 30 anni dopo

In questa notizia si parla di: italbasket - donne - europeo - podio

ULTIMA TAPPA Il viaggio dell’Italbasket femminile agli Europei si conclude oggi pomeriggio. Alle 16.30 c’è la sfida alla Francia che vale la medaglia di bronzo. È stato un torneo straordinario e siamo pronti a tifare per la #magliazzurra una volta di più! Vai su Facebook

L’Italbasket donne è bronzo europeo: ritorno sul podio 30 anni dopo; Italia - Francia agli Europei di Basket femminile 2025 per il bronzo: programma, orario della partita e dove vedere la finale per il terzo posto in diretta · Eurobasket donne; LIVE! Italia-Francia, Azzurre a caccia della medaglia di bronzo.

Italbasket donne, l'Italia si gioca il bronzo contro la Francia. Spagna e Belgio per l'oro europeo: dove e quando vedere le due partite - Non è tempo di recriminare quello che è stato in semifinale, il tiro che avrebbe regalato la finale europea finito sul ferro, ma di pensare a chiuder nel miglior modo possibile ... Come scrive msn.com

Storica Italbasket donne: dopo 30 anni vola in semifinale all'Europeo - Nei cinque minuti extra, Cubaj è dominante negli uno contro uno, Uzun prova a replicare, ma alla fine la differenza la fa il talento e la personalità: Zandalasini punisce la difesa turca, poi, sul ... Riporta unionesarda.it