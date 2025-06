L’Isola delle Storie 2025 | a Gavoi il Festival Letterario della Sardegna dal 3 al 6 luglio

Dal 3 al 6 luglio 2025, Gavoi accoglie la XIX edizione de L’Isola delle Storie, il festival letterario che anima la Sardegna nel cuore della Barbagia. Un’occasione unica per immergersi tra natura, libri, incontri e musica, trasformando il borgo in un vivace laboratorio di cultura e creatività. Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile, capace di riscoprire il valore delle storie e delle parole in un contesto autentico e coinvolgente.

Dal 3 al 6 luglio 2025 torna a Gavoi (NU), nel cuore della Barbagia, la XIX edizione de L'Isola delle Storie – Festival Letterario della Sardegna, uno degli appuntamenti culturali più attesi dell'estate italiana. Tra natura, libri, incontri e musica, il borgo barbaricino si trasforma per quattro giorni in un vero e proprio laboratorio di

Le mostre del Festival A L’Isola delle Storie, lo sguardo si apre, tra immagini, libri e memorie che parlano di terra, ambiente e futuro. Museo del Fiore Sardo La montagna magica – di Micol Roubini Progetto del MAN di Nuoro a cura di Elisabetta Masala Un Vai su Facebook

