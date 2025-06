L’International Inner Wheel Club dona un elettrocardiografo intracavitario con tablet al reparto di Oncoematologia Pediatrica

Un gesto di grande generosità e solidarietà: l’International Inner Wheel Club ha donato un innovativo elettrocardiografo intracavitario con tablet al reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Pescara. Questa importante donazione, effettuata dall’International Inner Wheel Club, rafforza il patrimonio di strumenti a disposizione dei medici per offrire cure sempre più precise e tempestive ai piccoli pazienti del Santo Spirito. Un passo avanti che farà la differenza nella lotta contro le malattie pediatriche.

In questa notizia si parla di: international inner wheel - club - reparto - oncoematologia

