L' Inter Miami di Messi dura solo 6' | il Psg fa poker e vola ai quarti in scioltezza

Il calcio internazionale si accende con emozioni forti: l’Inter Miami di Messi si ferma dopo appena 6 partite, mentre il PSG prosegue inarrestabile, dominando 4-0 a Atlanta sotto la guida di Luis Enrique. Joao Neves brilla con una doppietta, Hakimi e un’autorete di Aviles completano il quadro. I parigini ora sognano i quarti, in attesa di scoprire se sarà Flamengo o Bayern ad opporsi alla loro corsa europea.

Ad Atlanta, la squadra di Luis Enrique vince 4-0: in gol Joao Neves (doppietta) e Hakimi, oltre a un'autorete di Aviles. Ora i francesi attendono la vincente di Flamengo-Bayern.

