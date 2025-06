L’intelligenza artificiale si prende metà del lavoro nella PA | cosa succederà a 1,8 milioni di dipendenti pubblici? Un’opportunità o la fine della settimana di 5 giorni?

L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo del lavoro, toccando anche la Pubblica Amministrazione con un impatto stimato su 18 milioni di dipendenti. Ma questa rivoluzione rappresenta un’opportunità per innovare e migliorare i servizi o rischia di segnare la fine della tradizionale settimana di cinque giorni? Scopriamo come si evolverà il futuro dei lavoratori pubblici in un’epoca di cambiamenti senza precedenti.

Una questione che fino a ieri sembrava relegata alla fantascienza è stata messa in luce da Marc Benioff, amministratore delegato di Salesforce, colosso del cloud computing: “L’intelligenza artificiale sta già facendo metà del nostro lavoro”. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

(? Saverio Alloggio) Marc Benioff, Ceo di Salesforce, ha detto apertamente che «l’intelligenza artificiale sta già facendo metà del nostro lavoro». Una dichiarazione programmatica per la sua azienda, e forse per un intero settore. Intervistato dalla Cnbc, il fon Vai su Facebook

I GRANDI CEO AMERICANI AVVERTONO: L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE CAMBIERÀ O ELIMINERÀ I VOSTRI LAVORI (The Washington Post, Danielle Abril e Caroline O’Donovan, 20 giugno 2025) I vertici delle maggiori aziende americane, da Amazon a IB Vai su X

