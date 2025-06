L’integrazione comincia dai banchi di scuola

L’integrazione parte dai primi passi, e la scuola è il luogo fondamentale in questo cammino. In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, a San Salvatore Telesino si è celebrata una cerimonia speciale: la consegna dei Certificati di Alfabetizzazione e dei Diplomi di Terza Media dell’Anno Scolastico 2024-2025. Un momento di grande significato che dimostra come l’istruzione possa essere il ponte verso un futuro più inclusivo.

Tempo di lettura: 3 minuti è il titolo della cerimonia di consegna dei Certificati di Alfabetizzazione e Diploma di Terza Media dell' Anno Scolastico 2024-2025 che si è tenuta a San Salvatore Telesino nella Sala Conferenze ex Municipio nella Giornata Mondiale del Rifugiato. Il CPIA Benevento "Piero Angela" ( Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti), sede di San Salvatore Telesino in collaborazione con il Progetto SAI di Solopaca con la referente di plesso Prof.ssa Adele D'Onofrio ha consegnato alla moltitudine di ragazzi e ragazze extracomunitari e non i titoli di studi conseguiti.

