L' Inghilterra fa il bis | batte la Germania ed è ancora sul trono d' Europa

L'Inghilterra conquista nuovamente il titolo europeo, battendo la Germania 3-2 dopo una sfida emozionante a Bratislava. I Giovani Leoni inglesi dimostrano carattere e talento, superando i tedeschi nei tempi supplementari in una finale ricca di occasioni e colpi di scena. Una vittoria meritatamente celebrata, che mantiene i Tre Leoni ancora sul trono d’Europa, promettendo futuro brillante per il calcio britannico.

A Bratislava i Giovani Leoni piegano i tedeschi 3-2 dopo i supplementari. Finale divertente con tante occasioni e due traverse per gli sconfitti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L'Inghilterra fa il bis: batte la Germania ed è ancora sul trono d'Europa

In questa notizia si parla di: inghilterra - batte - germania - trono

Europeo U21, l’Inghilterra batte l’Olanda: Rensch e Salah Eddine eliminati - In un emozionante duello europeo under 21, l’Inghilterra ha battuto l’Olanda 2-1, eliminando Rensch e Salah-Eddine, entrambi romani.

Tajani poco fa ha detto che il salario minimo è “una cosa da Paese non democratico”. Al Ministro degli Esteri consigliamo di prendere un mappamondo e cercare "Europa": ci troverà 22 Paesi su 27 che già hanno questa misura. Parliamo di Spagna, Germania, Vai su Facebook

L'Inghilterra fa il bis: batte la Germania ed è ancora sul trono d'Europa; Kate Middleton: la prima volta di George allo stadio in giacca e cravatta.

L'Inghilterra fa il bis: batte la Germania ed è ancora sul trono d'Europa - Finale divertente con tante occasioni e due traverse per gli sconfitti ... Riporta gazzetta.it

Europei Under 21: 3-2 alla Germania, Inghilterra campione - L'Inghilterra ha vinto gli Europei Under 21 in Slovacchia battendo la Germania per 3- sport.quotidiano.net scrive