L’Inghilterra campione d’Europa Under 21 | Rowe decide la finale contro la Germania

L’Inghilterra Under 21 si incorona ancora una volta campione d’Europa, regalando un finale emozionante contro la Germania. La partita, disputata a Bratislava, si è conclusa con un risultato di 3-2 ai tempi supplementari, grazie al gol decisivo di Jonathan Rowe al 92’. Un trionfo che resterà nella storia, dimostrando il talento e la tenacia dei giovani inglesi. La sfida è stata un vero spettacolo di passione e determinazione.

Bratislava, 28 giugno 2025 – L’Inghilterra Under 21 conferma il titolo europeo con una vittoria spettacolare per 3-2 ai tempi supplementari contro la Germania, grazie al colpo di testa decisivo di Jonathan Rowe al 92’ minuto. Highlights della finale:. Early boost: Harvey Elliott apre le marcature al 5’ e doppietta siglata da Omari Hutchinson al 24’ per un vantaggio 2-0. Rimonta tedesca: Nelson Weiper accorcia i conti prima dell’intervallo (+1), seguito dall’1-2 firmato da Paul Nebel al 61’. Rowe il match-winner: Subentrato da poco, Rowe segna l’incredibile 3-2 di testa su cross di Tyler Morton, portando l’Inghilterra a conquistare il suo quarto titolo U21 e il secondo consecutivo (dal 198284). 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - L’Inghilterra campione d’Europa Under 21: Rowe decide la finale contro la Germania

In questa notizia si parla di: inghilterra - under - rowe - finale

Accadde oggi: 1 giugno, Anna Bolena è sovrana d’Inghilterra - Oggi ricordiamo un momento cruciale della storia: il 1 giugno 1533, Anna Bolena viene incoronata regina d’Inghilterra.

Gli Europei Under 21 sono dell’Inghilterra Battuta la Germania dopo una finale piena di gol ? Meritato, considerando il talento in quel paese al momento? #rowe #under21 #europei #calcio #inghilterra Vai su Facebook

Europei Under 21, finale: Inghilterra-Germania 3-2, ai Young Lions il quarto titolo continentale Nel primo extra-time decisivo il gol di Rowe Tutti i dettagli su http://Rainews.it https://rainews.it/articoli/2025/06/europei-under-21-inghilterra-germania-la-finale-in-ca Vai su X

Europei Under 21, Inghilterra-Germania 3-2 dopo i tempi supplementari in finale; Europei Under 21, finale: Inghilterra-Germania 3-2, ai Young Lions il quarto titolo continentale; Inghilterra U21 di nuovo campione d'Europa: Germania battuta ai tempi supplementari. Rivivi la diretta.

Europei Under 21, Inghilterra-Germania 3-2 dopo i tempi supplementari in finale - La nazionale inglese trionfa nel campionato europeo di categoria. Scrive sport.sky.it

L’Inghilterra castiga la Germania in finale dell’Europeo Under 21: gli inglesi trionfano ai supplementari - L' Inghilterra ha meritato la conquista dell'Europeo Under 21 in finale contro la Germania, vincendo ai supplementari 3- Segnala fanpage.it