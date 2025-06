Linea Alta Velocità dei treni in tilt sulla Roma-Napoli fino a due ore di ritardi per un convoglio fermo

Un guasto improvviso sulla linea ad alta velocità Roma-Napoli ha causato ritardi fino a due ore, lasciando i passeggeri in attesa di risposte. Problemi tecnici non solo sulla tratta principale, ma anche tra Milano e Bologna, mettono in crisi i pendolari e gli amanti dei viaggi veloci. È il momento di capire cosa sta succedendo e come si sta cercando di risolvere questa situazione critica.

Il guasto di un treno ad Anagni ha bloccato la linea Roma-Napoli. Disagi anche tra Milano e Bologna per problemi tecnici di un convoglio.

Guasto sulla linea AV tra Roma e Napoli - Un guasto sulla linea AV tra Roma e Napoli ha scatenato caos: treni cancellati e ritardi fino a 3 ore, con i disagi più intensi nel nodo della capitale.

Disavventura per una 30enne romana, in viaggio a bordo di un convoglio diretto a Parma

