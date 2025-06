l’incontro col prefetto

L’incontro con il Prefetto di Prato ha messo in luce un fenomeno sorprendente: i detenuti cercano di aggirare le restrizioni usando metodi sempre più fantasiosi, come telefoni celati dentro palloni o lanciati oltre le mura, e addirittura router nascosti per creare veri e propri ‘internet point’ all’interno della Dogaia. Una sfida complessa e inquietante, che richiede risposte efficaci e tempestive per garantire la sicurezza e l’ordine nel carcere.

PRATO Telefoni cellulari, microtelefoni, smartwatch arrivati con i metodi più fantasiosi: cuciti dentro palloni lanciati oltre mura, o tirati con le fionde. E’ stato trovato addirittura un router per collegarsi alla rete: praticamente un ‘internet point’ all’interno della Dogaia, dove comunicare con l’esterno, anche per detenuti al regime di 41 bis (nel carcere pratese ci sono boss e vari capi di clan di mafia e camorra), diventava un gioco da ragazzi. E poi droga, a uso e consumo di molti detenuti. La maxi operazione coordinata dalla procura di Prato, guidata da Luca Tescaroli, ha messo in luce tutte le crepe di un carcere malato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "l’incontro col prefetto"

