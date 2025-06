L'incidente al matrimonio di Jeff Bezos | Vittoria Ceretti ruba l'abito a Gisele e il vestito si strappa

Durante il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, un episodio di stile ha catturato l'attenzione: Vittoria Ceretti, protagonista del party Dolce Notte, ha rubato la scena con un abito d'archivio che, però, si è strappato, rivelando le insidie dell'eleganza e della moda d'epoca. Una scelta audace che ha suscitato curiosità e discussioni tra gli appassionati di moda, dimostrando come anche i look più sofisticati possano avere momenti imprevisti. Continua a leggere...

Vittoria Ceretti è stata vittima di un piccolo incidente di stile al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. La top model per il party finale a tema Dolce Notte ha indossato un abito d'archivio (già indossato negli anni 2000 da Gisele Bundchen) che durante l'evento si è strappato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: incidente - matrimonio - jeff - bezos

Poliziotto morto in un terribile incidente: tornava dalla festa per l'anniversario di matrimonio con la moglie - Una serata di gioia e celebrazione si è trasformata in tragedia: un poliziotto, tornato con la moglie dall’anniversario di matrimonio a Roma, ha perso la vita in un terribile incidente a Caprarola.

Il matrimonio di Jeff Bezos a Venezia ormai agli ultimi atti. Da un lato la serata finale all'Arsenale, dall'altro i No Space For Bezos che hanno sfilato... Vai su Facebook

La storia d’amore Jeff Bezos e Lauren Sanchez e tutto quello che sappiamo sull'imminente matrimonio a Venezia; Cinque curiosità sul matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez; Tommy Hilfiger rischia di cadere in acqua alle nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez: l'incidente sul taxy boat.

Vittoria Ceretti, "incidente" fashion al party di Bezos: si rompe l'abito da sera (e lei lo racconta sui social) - Alla festa veneziana per le nozze del numero uno di Amazon e Lauren Sanchez piccolo imprevisto per la top model bresciana. Da corriere.it

Vittoria Ceretti, incidente glam al gran party di Bezos e Sánchez - L'abito d'archivio firmato Dolce&Gabbana che la modella indossava al party finale delle nozze Bezos ha ceduto: ecco il suo racconto via social ... vanityfair.it scrive