L' inchiesta sull' azienda che trafficava rifiuti ferrosi la rotta dei camion seguita con Gps e pedinamenti

Un'indagine approfondita ha svelato un vasto giro di traffico illecito di rifiuti ferrosi tra Messina, Catania e l'Agrigentino, osservato passo dopo passo attraverso sistemi GPS e pedinamenti. Un complesso intreccio di autisti, fornitori e imprenditori, tutti legati a quattro societĂ complici, che operavano indisturbati nel mercato nero dei rottami metallici. La scoperta di questa rete illegale rappresenta un importante passo avanti nella tutela ambientale e nella lotta all'illegalitĂ .

Una fitta rete composta da autisti, fornitori, imprenditori e rappresentanti legali di societĂ tutti compiacenti e riconducibili a quattro diverse societĂ che trafficavano illecitamente rottami metallici tra le province di Messina e Catania e in parte nell'agrigentino, dove è stata sequestrata. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

