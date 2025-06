L’incendio in una casa Bici in ricarica poi l’inferno Che paura ad Appignano

Un pomeriggio di paura ad Appignano, quando un incendio devastante ha distrutto un’abitazione di tre piani nel centro storico. Le fiamme, divampate in circostanze ancora da chiarire, hanno fatto temere il peggio ai residenti e ai soccorritori intervenuti tempestivamente. La comunità si stringe attorno alle famiglie colpite, sperando che le indagini possano presto fare luce sulle cause di questa drammatica notte.

Momenti di paura per un incendio che è divampato nel pomeriggio di venerdì, in via Giovanni Massimo, nel cento storico di Appignano e che ha distrutto un’abitazione a tre piani. L’allarme è scattato, intorno alle 18, sono stati i vicini di casa a chiedere aiuto ai vigili del fuoco della caserma di Ascoli. Le cause che hanno sprigionato il rogo sono al vaglio dei vigili del fuoco giunti sul posto, ma da una prima ricostruzione sembrerebbe che si siano propagate da una bicicletta elettrica in ricarica. In poco tempo le fiamme hanno avvolto tutto il piano terra e successivamente gli altri piani, agevolati dai soffitti in legno le fiamme hanno divorato ogni cosa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’incendio in una casa. Bici in ricarica, poi l’inferno. Che paura ad Appignano

In questa notizia si parla di: incendio - casa - ricarica - paura

Incendio alla casa del premier britannico Starmer: arrestato un giovane - Un incendio ha colpito una delle proprietà del premier britannico Keir Starmer, portando all'arresto di un giovane di 21 anni.

(? Pierpaolo Lio) Una donna di 48 anni è morta lanciandosi dalla finestra del suo appartamento al quarto piano per sfuggire all’incendio che si era sviluppato nella casa. Trasportata all’ospedale Fatebenefratelli, la donna, di origini brasiliane, è deceduta qu Vai su Facebook

L’incendio in una casa. Bici in ricarica, poi l’inferno. Che paura ad Appignano; Incendio a Milano, batterie in ricarica innescano le fiamme: evacuato tutto il palazzo; Esplode la batteria di una bici elettrica, furioso incendio in un condominio e paura in paese: in azione i vigili del fuoco.

L’incendio in una casa. Bici in ricarica, poi l’inferno. Che paura ad Appignano - All’interno dell’abitazione in quel momento si trovava la padrona di casa, una giovane donna, con un bimbo di 12 anni: sono riusciti a mettersi in salvo . Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Incendio a Milano, batterie in ricarica innescano le fiamme: evacuato tutto il palazzo - È successo in un palazzo al civico al civico 24 di viale Lancetti all'alba di venerdì 20 giugno. Lo riporta milanotoday.it