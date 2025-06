Linate guasto al centro radar | scambio di accuse tra Enav e Tim in settimana il primo report al governo

Un guasto al centro radar di Linate ha acceso un acceso scambio di accuse tra Enav e Tim, con il primo report previsto questa settimana al governo. Enav, attraverso una nota ufficiale, ha chiarito che il problema è legato a una questione di connettività fornita da Tim, sollevando interrogativi sulla gestione della sicurezza e affidabilità dei sistemi di controllo del traffico aereo. La vicenda evidenzia le delicate sfide di un'infrastruttura critica così importante.

L'Enav (Ente nazionale per l'Assistenza in Volo" ha rilasciato una nota che chiarisce come il problema verificatosi ieri sera fosse legato alla connettivitĂ che consente l'afflusso dei dati radar alla sala operativa e che è garantita da un fornitore esterno di telecomunicazioni, cioè Tim. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Linate, guasto al centro radar: scambio di accuse tra Enav e Tim, in settimana il primo report al governo

In questa notizia si parla di: enav - radar - linate - guasto

Enav, identificato guasto al radar di Capodichino: non quantificabili tempi ritorno alla normalitĂ - Enav ha segnalato un guasto al radar di Capodichino, che ha temporaneamente ridotto i voli in arrivo.

Un guasto ieri sera al centro #radar di #Linate ha coinvolto oltre 300 voli. Aerei dirottati a #Bologna, #Pisa e #Roma. A mezzanotte l’annuncio di #Enav:... Vai su Facebook

Un guasto ieri sera al centro #radar di #Linate ha coinvolto oltre 300 voli. Aerei dirottati a #Bologna, #Pisa e #Roma. A mezzanotte l’annuncio di #Enav: “Problema risolto”. #Tg1 Alfredo Ranavolo Vai su X

Il guasto al radar di Linate e le tre ore di caos negli aeroporti del Nordovest. Il presidente di Enac Di Palma: “Un’indagine accerterà cause e responsabilità ”; Guasto blocca voli nel Nord-Ovest Italia, cosa è accaduto: TIM si dice estranea; Guasto radar, caos voli Nordovest. Come funziona il centro di controllo andato in tilt?.

Guasto al radar ha bloccato i voli nel Nord-Ovest Italia: ecco cosa è accaduto - Un guasto tecnico al Centro di Controllo d'Area di Milano, situato all'aeroporto di Linate, ha paralizzato per circa due ore il traffico aereo sull'intero Nord- Secondo hdblog.it

Guasto radar, a Milano allestite 200 brandine - Col blocco dei voli ieri sera per un guasto al radar del centro di controllo di Enav che controlla i cieli del Nord Ovest, agli aeroporti milanesi di Linate e Malpensa è scattato il piano contingency. Da ansa.it