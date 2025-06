Linate guasto al centro radar | il traffico aereo sta tornando alla normalità nel Nord-Ovest

Un guasto al centro radar di Linate ha temporaneamente rallentato il traffico aereo nel Nord-Ovest, causando ritardi e cancellazioni. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo dei tecnici di Enav, la situazione si sta normalizzando. Tuttavia, la notte di disagi rimarrà impressa nei ricordi di molti passeggeri, tra rabbia e sconcerto. La ripresa del traffico riporta un po’ di sollievo e speranza per un servizio più affidabile.

Lo ha confermato Enav, chiarendo che il guasto è stato risolto tempestivamente dall'intervento dei tecnici. Rimane la rabbia e lo sconcerto per una notte di ritardi e cancellazioni, che ha creato innumerevoli disagi ai passeggeri.

Linate, guasto al centro radar: voli bloccati nel nord ovest - Un’improvvisa interruzione al centro radar di Linate ha causato il blocco di numerosi voli nel nord-ovest, coinvolgendo aeroporti come Malpensa, Verona e Bergamo.

