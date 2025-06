Linate guasto al centro radar | domani le prime analisi per capire cosa è successo

Il malfunzionamento al centro radar di Linate ha sollevato numerosi interrogativi tra operatori e passeggeri. L’Enav ha annunciato che domani saranno avviate le prime analisi per chiarire le cause dell’incidente, sottolineando come il problema sia stato legato alla connettività fornita da Tim. Un passo cruciale per garantire la sicurezza e ripristinare pienamente il servizio. Restate aggiornati per scoprire cosa emergerà dalle indagini.

L'Enav (Ente nazionale per l'Assistenza in Volo" ha rilasciato una nota che chiarisce come il problema verificatosi ieri sera fosse legato alla connettività che consente l'afflusso dei dati radar alla sala operativa e che è garantita da un fornitore esterno di telecomunicazioni, cioè Tim.

Radar in tilt a Linate, caos per gli aeroporti in tutto il Nord Ovest: Milano, Bergamo, Torino, Genova. Voli in ritardo o deviati - Un guasto ai radar di Linate sta causando il caos negli aeroporti del Nord Ovest italiano, tra ritardi, voli dirottati e decolli sospesi.

ULTIM'ORA Radar Linate ko: stop voli Nord-Ovest, ora traffico tornato alla normalità Un guasto al centro radar Enav di Milano Linate ha paralizzato per circa due ore ieri, sabato 28 giugno, lo spazio aereo del Nord-Ovest (Liguria, Piemonte, Lombardia, Valle Vai su X

«Si informa che, a causa di un guasto tecnico al centro di controllo d'area del Nord-Ovest, potrebbero verificarsi ritardi o cancellazioni per i voli diretti o provenienti dagli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate, Torino Caselle e Genova». È quanto si legge Vai su Facebook

Guasto al centro radar di Linate, voli ripartiti: cos’è successo - Ovest dell’Italia è rimasto sospeso per tre ore a causa di un guasto al centro radar di Linate. Scrive msn.com

Il guasto al centro radar. Linate e Malpensa “al buio“. Bloccati migliaia di passegeri - In tarda serata problema risolto, ma la piena operatività tornerà solo oggi. Riporta msn.com