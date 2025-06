L’immortalita? digitale

L’immortalità digitale: un sogno o una possibilità concreta? La tecnologia sta avanzando a passi da gigante, promettendo di trasferire la nostra coscienza in robot o sistemi digitali, avvicinandoci all’idea di vivere per sempre. Ma a che punto siamo davvero? Scopri con noi le frontiere della scienza e le sfide etiche di questa affascinante corsa verso l’eternità digitale.

La tecnologia può farti vivere in eterno? Il tuo io senziente può essere trasferito nella memoria di un robot. Ho bisogno di tech racconta a che punto è la scienza in questo campo. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - L’immortalita? digitale

In questa notizia si parla di: immortalita - digitale - scienza - punto

Occhio alla NOTIZIA ~ Il telegiornale di FanoTV ~ Seguici sul canale 19 del digitale terrestre (visibile in tutta la Regione Marche) o sul nostro sito... Vai su Facebook

Riportare in vita persone con l'IA non è mai una buona idea, il filosofo: Non si gioca con la morte; Immortalità digitale: la nostra vita online quando non ci saremo più; Dall'intelligenza artificiale una nuova illusione di immortalità?.

"L'immortalità è un sogno ma anche un'industria" - Il Nobel per la chimica Venki Ramakrishnan racconta progressi, rischi e illusioni della "nuova scienza della longevità" ... Segnala msn.com

Altered carbon e l'immortalità a portata di mano - Esquire - Con il progredire della scienza, l’immortalità dell’anima ha lasciato sempre più spazio a quella ... Da esquire.com