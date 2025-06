Liguria protagonista in Giappone | taglio del nastro a Expo Osaka

La Liguria si prepara a conquistare il cuore del Giappone con un evento straordinario: il taglio del nastro della settimana dedicata alla regione a Expo Osaka, in programma domenica 29 giugno 2025. Alla cerimonia, partecipano figure di spicco come l’ambasciatore Mario Vattani e l'ammiraglio Massimiliano Nannini, simbolo dell'importanza di questa collaborazione. Un'occasione unica per promuovere le eccellenze liguri e rafforzare i legami tra Italia e Giappone.

Taglio del nastro domenica 29 giugno 2025, per la settimana della Regione Liguria a Expo Osaka. Alla presenza del Commissario Generale per Expo, ambasciatore Mario Vattani, del Capo di Gabinetto della Regione Liguria, ammiraglio Massimiliano Nannini, del consigliere delegato allo Sviluppo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

La Liguria all'Expo di Osaka: “Blue economy e saper fare, ci mettiamo in mostra” - La Liguria si prepara a brillare all'Expo di Osaka, portando in scena la sua tradizione di saper fare e innovazione.

