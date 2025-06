Liceo Manzoni protagonista al Summer School Fest con La maledetta storia degli Atridi

School Fest. Un appuntamento imperdibile che unisce passione, tradizione e spettacolo, offrendo al pubblico un viaggio nel mondo antico rivisitato con energia e creatività. Venite a scoprire come il teatro classico possa ancora emozionare e ispirare le nuove generazioni di studenti, rendendo viva la memoria del passato. Non mancate a questa serata unica, dove storia e arte si incontrano per celebrare il genio dell’antichità.

Sarà una serata all’insegna della cultura e della memoria classica quella del prossimo 2 luglio, quando il Laboratorio di Teatro Classico del Liceo “Alessandro Manzoni” di Caserta, diretto dal professor Massimo Santoro, porterà in scena “La maledetta storia degli Atridi”, nell’ambito del Summer. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: liceo - manzoni - summer - maledetta

Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito terrà una Lectio Magistralis al Liceo Manzoni - Lunedì 19 maggio, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito terrà una lectio magistralis al Liceo Manzoni, evento eccezionale promosso dall’accordo con l’Istituto del Nastro Azzurro.

Prenderà il via lunedì 30 giugno, alle ore 21.30, presso il Belvedere di San Leucio, “Summer School Fest – La scuola fa spettacolo”, la rassegna di musica e teatro realizzata dal Comune di Caserta, in collaborazione con gli organizzatori della kermesse “Un’e Vai su Facebook

Summer Shool Fest. Il liceo Manzoni protagonista al Belvedere; “Summer School Fest – La scuola fa spettacolo”, una settimana di eventi al Belvedere; Caserta. Da lunedì al Belvedere 'Summer School Fest - La scuola fa spettacolo'.

Liceo Manzoni di Caserta, l'open day diventa virtuale - Il Mattino - Il futuro si costruisce fra i banchi di scuola: per questo è di grande ... Lo riporta ilmattino.it

Studenti occupano Liceo Manzoni a Milano - Notizie - Ansa.it - Politiche del governo in ambito scolastico in questi due anni di pandemia e clima interno alla scuola con assenza di dialogo con professori e dirigenza: per questo gli studenti del liceo classico ... Da ansa.it