libera vibo valentia saluta il colonnello luca toti nuovo incarico al ministero della difesa

Libera Vibo Valentia saluta con gratitudine e stima il colonnello Luca Toti, nuovo incarico al Ministero della Difesa. Dopo quasi tre anni di dedizione sul territorio calabrese, Toti ha lasciato un’impronta indelebile, dimostrando attenzione, cura e ascolto verso le storie di chi ha incontrato. La sua presenza è stata un punto di riferimento imprescindibile per la comunità locale, che ora si riunisce nel riconoscere il suo prezioso contributo e augurargli successo nella nuova sfida.

Dopo due anni e dieci mesi di intenso impegno sul territorio calabrese, il colonnello Luca Toti lascia la Calabria per assumere un prestigioso incarico presso il Ministero della Difesa. A rendere omaggio al suo lavoro è il coordinamento provinciale di Libera Vibo Valentia, che sottolinea come in questo periodo il colonnello abbia dimostrato attenzione, cura e ascolto verso ogni singola storia, diventando un punto di riferimento imprescindibile per la comunità . «Ringraziamo il colonnello Toti per aver mostrato il volto di uno Stato che non abbandona, ma accompagna e sostiene – affermano da Libera – Salutiamo l'uomo sotto la divisa, augurandogli una prestigiosa carriera.