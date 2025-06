L’hardware Xbox è morto secondo una dei fondatori della divisione gaming di Microsoft

L’ex dirigente di Microsoft Laura Fryer ha lanciato un’affermazione clamorosa: "l’hardware Xbox è morto". Critica la direzione attuale del colosso di Redmond, mettendo in discussione il futuro della console che ha rivoluzionato il gaming. Con alle spalle una carriera ricca di successi e innovazioni, Fryer ora invita a riflettere sul destino di Xbox e sulle strategie da adottare. Ma cosa riserverà il futuro per gli appassionati di gaming?

“ L’hardware Xbox è morto ”: parole forti, pronunciate da Laura Fryer, una delle personalità più influenti nella storia di Microsoft Game Studios, oggi critica nei confronti della direzione intrapresa dalla dirigenza del colosso di Redmond. In un recente video pubblicato sul suo canale YouTube, Fryer – che ha lavorato su titoli come Gears of War e Zoo Tycoon, oltre ad aver guidato l’Xbox Advanced Technology Group – ha espresso profonda preoccupazione per il futuro delle console Xbox. Secondo Fryer (grazie a VGC ), Microsoft starebbe abbandonando progressivamente la produzione di hardware proprietario, preferendo partnership con aziende esterne come ASUS (per ROG Xbox Ally ), Meta ( Meta Quest 3S Xbox Edition ) ed AMD. 🔗 Leggi su Game-experience.it