L’hanno vista sotto casa sua Gossip bomba Belen il nuovo amore è un super cantante

Belen Rodriguez in compagnia del famoso cantante. È bastata qualche foto – che ve lo diciamo a fare – per far esplodere l’ennesimo gossip che vede protagonista la bella e sensuale showgirl argentina, sempre al centro delle chiacchiere. Dopo la fine della relazioni con Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, padri rispettivamente di Santiago e Luna Marì, Belen non ha più avuto una storia duratura. Stavolta a scatenare le voci, che si rincorrono già da un paio di settimane, è stato un dettaglio fornito dall’esperto di gossip Alessandro Rosica. Ma andiamo con ordine. Belen Rodriguez e Olly, è lui il nostro ‘eroe’, sono stati avvistati ‘intensamente vicini’ nel parterre vip di San Siro durante il concerto di Marracash. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it