L' ex scuola di disegno ritorna alla comunità in salvo un pezzo dell' identità storica brianzola

L’ex scuola di disegno di Seveso riemerge come simbolo di memoria e identità, portando avanti un gesto di responsabilità e tutela del patrimonio storico brianzolo. Non si tratta solo di un’operazione immobiliare, ma di preservare un pezzo fondamentale della storia locale per le future generazioni. Con il voto unanime del Consiglio comunale, si apre una nuova pagina che rafforza il legame tra passato e presente, consolidando il ruolo della comunità nel custodire il proprio patrimonio.

Non soltanto un'operazione immobiliare, ma un atto di responsabilità verso la storia e l’identità di Seveso. Sulla base di questo presupposto, il Consiglio comunale ha votato all’unanimità a favore dell’esercizio del diritto di prelazione per l’acquisizione al patrimonio comunale dell’ex Scuola. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

