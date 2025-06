L’ex Milan torna a casa | che gioia per i tifosi

L’Europa accoglie con entusiasmo il ritorno di Olivier Giroud, il bomber che ha scritto pagine indimenticabili con il Milan. Dopo aver conquistato lo scudetto nel 2022 e aver lasciato Los Angeles FC, l’attaccante francese si prepara a tornare in Europa, questa volta per vestire la maglia del Lille. Un ritorno che fa sognare i tifosi, desiderosi di rivederlo protagonista sui campi più prestigiosi. La sua esperienza e talento sono pronti a fare nuovamente la differenza.

Dopo una carriera ai massimi livelli, l’attaccante ex Milan è in uscita dall’attuale club ed è vicino ad un clamoroso ritorno in Europa Un ritorno clamoroso, soprattutto per i tifosi, speranzosi di veder vestire a Olivier Giroud la maglia del Lille. Il 38enne ex attaccante del Milan è infatti in procinto di lasciare il Los Angeles FC. Per il centravanti dello Scudetto del 2022 con i rossoneri anche l’avventura negli States è terminata, con cui ha firmato dopo aver lasciato Milano. A comunicarlo è stato lo stesso club statunitense: “Il LAFC e l’attaccante Olivier Giroud hanno raggiunto la decisione consensuale di separarsi, così come annunciato oggi dal club. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com