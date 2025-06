L’evento nella casa dell’Enpa Amore per gli animali e cultura | ritorna Libri da adottare

L’8 giugno scorso, l’entusiasmo per l’amore verso gli animali e la cultura ha preso vita con “Libri da adottare” a Monza, e il successo ci ha spinto a riproporlo domenica 6 luglio. Un’occasione speciale per sostenere l’Enpa, donando 15 euro e ricevendo una borsa in cotone riutilizzabile da riempire con i libri scelti. Non mancate: insieme possiamo fare la differenza!

Dopo il grande successo dell'8 giugno con l'appuntamento " Libri da adottare ", Enpa Monza ha deciso di riproporre l'iniziativa domenica 6 luglio. L'evento si svolgerà nel canile rifugio di via San Damiano 21, dalle 14 alle 18. Di cosa si tratta? L'iniziativa prevede che chiunque vi partecipi, attraverso il versamento di una quota di 15 euro che andrà in donazione all'Enpa, riceva una borsa in cotone riutilizzabile da riempire con i libri. La borsa, firmata Enpa Monza, è decorata con un'adorabile grafica a tema animale e al suo interno possono essere inseriti i libri usati che saranno disponibili nella sala conferenze.

