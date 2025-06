L’Europa stanzia 202 milioni per la Palestina tra critiche e speranze

L’Europa dimostra ancora una volta il suo impegno verso il popolo palestinese, stanziando 202 milioni di euro tra critiche e speranze. Con questo sostegno, la Commissione Europea intende rafforzare le iniziative di ripresa e resilienza nella regione, mirando a portare un cambiamento concreto in un momento di grande tensione. Questi primi versamenti rappresentano un passo fondamentale verso un futuro di pace e stabilità.

La Commissione Europea ha compiuto un passo verso il supporto del popolo palestinese, stanziando 202 milioni di euro all’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione nel Vicino Oriente (UNRWA) e all’Autorità Nazionale Palestinese. Il finanziamento rientra nel Programma globale e pluriennale per la ripresa e la resilienza della Palestina, come annunciato in un comunicato stampa della Commissione. Questi primi versamenti sono parte di un pacchetto finanziario più ampio da 1,6 miliardi di euro per il periodo 2025-2027, definito durante il dialogo politico di alto livello tra l’UE e l’Autorità Nazionale Palestinese. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - L’Europa stanzia 202 milioni per la Palestina tra critiche e speranze

In questa notizia si parla di: europa - stanzia - milioni - palestina

Alluvioni, oltre mille evacuati: Governo stanzia 24 milioni Il governo Meloni ha stanziato 20 milioni di euro di aiuti per l’Emilia-Romagna e altri 4 milioni per le Marche, deliberando lo stato di emergenza per dodici mesi in entrambe le regioni. È quanto deciso d Vai su Facebook

L’Europa stanzia 202 milioni per la Palestina tra critiche e speranze; L’Ue impegnerà quasi 2 miliardi di euro per gli aiuti umanitari nel 2025; Gaza: l'Ue pronta a stanziare 120 milioni per la ricostruzione.

Palestina, due milioni per i progetti degli enti non profit - L’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ha lanciato l’iniziativa di emergenza a protezione della popolazione palestinese sfollata o a rischio di trasferimento forzato. Da italiaoggi.it

Alluvioni e ricostruzione in provincia. L’Europa stanzia 68 milioni di euro - L’Europa stanzia 68 milioni di euro FdI e Lega gioiscono per i finanziamenti decisi sugli allagamenti del 2023. Scrive lanazione.it