Lettera aperta di una cittadina | Il mio addio a Como tra degrado e turismo fuori controllo

Cara Como, la mia amata città, oggi ti scrivo con il cuore spezzato. Passeggiare tra tende improvvisate, bivacchi e un decoro in caduta libera trasforma le tue strade in un set abbandonato, lontano dalla bellezza che un tempo ti rendeva unica. È giunto il momento di riscoprire il vero spirito della nostra città e rilanciare quel patrimonio che merita rispetto e attenzione. L’appello che rivolgo a tutti è di unirsi per restituire a Como il suo splendore perduto.

Passeggiare per Como dovrebbe essere un piacere. Oggi, tra tende, bivacchi, turisti improvvisati e decoro in caduta libera, sembra di attraversare, per la nostra lettrice, un set abbandonato. In questa lettera, una cittadina racconta la città da cui ormai si tiene lontana, e lancia un appello a.

