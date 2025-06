Letizia Paternoster | Tamponata e trascinata per metri dall'auto della giuria ho rischiato la vita

Un episodio che ha dell'incredibile scuote i Campionati Italiani di ciclismo: Letizia Paternoster, vittima di un grave incidente, denuncia di essere stata tamponata e trascinata per metri dall'auto della giuria, rischiando la vita. La campionessa azzurra ha espresso con fermezza la sua versione, mentre il Comitato reagisce smentendo categoricamente. Cosa è successo realmente? Scopriamolo insieme nel dettaglio.

L'azzurra ha denunciato un incidente che ha dell'incredibile nel corso della prova in linea ai Campionati Italiani: "Mi hanno agganciata per diversi metri, solo per mera fortuna non sono caduta". Pronta la replica del Comitato: "Tutto quello che ha raccontato non corrisponde alla veritĂ ". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: metri - letizia - paternoster - tamponata

Letizia Paternoster: Tamponata e trascinata per metri dall'auto della giuria, ho rischiato la vita; Letizia Paternoster, incidente per la ciclista al campionato italiano: «Tamponata dall'auto della giuria, ho rischiato la vita»; Incredibile, ho rischiato la vita, Letizia Paternoster tamponata dall'auto della giuria al Campionato italiano di ciclismo: Tanta paura, grazie a Dio non sono caduta.

Letizia Paternoster: “Tamponata e trascinata per metri dall’auto della giuria, ho rischiato la vita” - L'azzurra ha denunciato un incidente che ha dell'incredibile nel corso della prova in linea ai Campionati Italiani: "Mi hanno agganciata per diversi ... Riporta fanpage.it

Letizia Paternoster tamponanta dall'auto della giuria al campionato italiano: "Incredibile, ho rischiato la vita" - Letizia Paternoster è stata tamponanta dall'auto della giuria durante il campionato italiano a Darfo Boario Terme. Come scrive eurosport.it