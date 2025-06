L’Estra Pistoia si assicura Alessandrini Si alternerà con Benetti nello spot di 4

Il Pistoia Basket 2000 fa sul serio: dopo le riconferme di Saccaggi e Benetti, annuncia con entusiasmo l’ingaggio di Nicolas Alessandrini, un talento nato a Pesaro nel 2001. Con i suoi 203 cm, rappresenta l’elemento complementare perfetto per Benetti nello spot di 4, promettendo di rafforzare significativamente il roster biancorosso. La società si prepara così a una stagione all’insegna della crescita e delle sfide entusiasmanti.

Il Pistoia Basket 2000 piazza il primo vero acquisto di mercato dopo le riconferme di Lorenzo Saccaggi e Gabriele Benetti. La società biancorossa, infatti, ha sottoscritto un accordo biennale con Nicolas Alessandrini, ala in uscita da Cento. È lui "l’altro giocatore italiano complementare a Benetti come caratteristiche", ipse dixit il direttore tecnico Alberto Martelossi. Nato a Pesaro l’8 maggio 2001, 203 centimetri per 98 kg, è cresciuto nel settore giovanile della Victoria Libertas dove è arrivato anche ad essere aggregato in prima squadra. Nella stagione 202021 fa il suo debutto in Serie B prima con la maglia dei Tiger Cesena e successivamente si trasferisce alla Sangiorgese (10. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’Estra Pistoia si assicura Alessandrini. Si alternerà con Benetti nello spot di 4

In questa notizia si parla di: benetti - pistoia - alessandrini - estra

Benetti, da ’tappabuchi’ a pilastro: "Resto per riportare Pistoia in alto" - Gabriele Benetti, il cuore pulsante della Virtus Pistoia, torna a casa con rinnovato entusiasmo e determinazione.

L’Estra Pistoia si assicura Alessandrini. Si alternerà con Benetti nello spot di 4; Estra Pistoia Basket firma Nicolas Alessandrini; Estra Pistoia annuncia il primo volto nuovo della stagione: firmato Nicolas Alessandrini.

Estra Pistoia secures Alessandrini. He will alternate with Benetti in the 4 spot - di presentazione di Gabriele Benetti, andrà proprio a ricoprire quel ruolo di giocatore completare allo stesso Benetti, come da volontà espressa dallo staff tecnico. Secondo sport.quotidiano.net

L’Estra Pistoia si assicura Alessandrini. Si alternerà con Benetti nello spot di 4 - L’ex Cento ha firmato un contratto biennale con il club biancorosso: si tratta del primo acquisto della nuova stagione ... Segnala sport.quotidiano.net