L’estate rovente di Monza Nell’oasi del parco Ambrosini fra ombra e compagnia gli anziani sono meno soli

Quest’estate, Monza si trasforma in un’oasi di allegria e compagnia grazie a “Estate con noi” al Parco Ambrosini. Un calendario ricco di appuntamenti pensati per rendere ancora più speciale la stagione degli anziani, che trovano nello spazio verde un rifugio di socialità e divertimento. Con il supporto di Auser San Rocco, il Comune di Monza e BrianzAcque, ogni giovedì e domenica il parco si apre alla convivialità, combattendo la solitudine e valorizzando il valore della comunità.

Monza, 29 giugno 2025 – Appuntamento con l’estate monzese per gli anziani che restano in città al Parco Ambrosini di via Solferino, che diventa Centro socio culturale Modoetia. Si chiama “Estate con noi“, il fitto calendario di iniziative di intrattenimento estivo per gli anziani, gestito da Auser San Rocco. Il Comune di Monza mette a disposizione una porzione del parco con il supporto di BrianzAcque. L’appuntamento . Ogni giovedì e domenica dalle 15 alle 18.30, con alcune serate, dalle 20 alle 23, vengono offerte proposte di intrattenimento con giochi, musica, spettacoli e momenti di riflessione e informazione su tematiche d’interesse sociale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’estate rovente di Monza. Nell’oasi del parco Ambrosini, fra ombra e compagnia, gli anziani sono meno soli

In questa notizia si parla di: estate - monza - parco - anziani

A Monza sta per scoppiare l’estate: sole e caldo (quello vero) - Monza si prepara a vivere un'anticipazione d'estate: termometri in salita, oltre i 30°C! È il momento ideale per riscoprire il piacere delle passeggiate all'aria aperta e dei picnic nei parchi.

Durante l’estate, caldo, solitudine e difficoltà negli spostamenti possono mettere a rischio soprattutto anziani e persone fragili. Segui i consigli del Ministero della Salute per un’estate in sicurezza: Evita di uscire nelle ore più calde Rinfresca casa e luoghi Vai su Facebook

L’estate rovente di Monza. Nell’oasi del parco Ambrosini, fra ombra e compagnia, gli anziani sono meno soli; A Cavenago Brianza arriva il “Pulmino Amico”: un nuovo servizio gratuito per anziani e persone fragili; Entro l’estate aprirà il nuovo centro anziani.

Parco di Monza: la quercia secolare crollata nel 2023 ha avuto “figlie” - La pianta gemella non è mai stata rimossa e la scelta ha premiato il Consorzio: un alberello sta crescendo a fianco, altri portati in un vivaio. Lo riporta msn.com

Anziani meno soli in città. Ginnastica, balli di gruppo e consigli del medico. Così l’estate non fa paura - MSN - Ritorna il trentennale appuntamento con “Estate con noi 2024“, le iniziative di intrattenimento estivo per gli anziani. Come scrive msn.com