L’estate dei viaggi parte male | il sabato nero degli aeroporti del Nord acciecati dal flop dei radar Cos’è successo

L’estate dei viaggi inizia sotto una cattiva stella: il primo weekend di ferie si apre con un blackout totale negli aeroporti del Nord Ovest, lasciando milioni di passeggeri in balia dell’incertezza. Malpensa, Linate, Bergamo, Torino e Genova sono state letteralmente accecate dai guasti ai radar, creando caos e frustrazione. Una notte di blackout che ha messo in discussione l’affidabilità del sistema e la serenità delle tanto attese vacanze.

Il primo weekend di ferie estive non è iniziato granché bene sotto il profilo dei viaggi a lunga distanza. La serata di sabato è stata contraddistinta da un blocco dei trasporti aerei da e per tutti gli scali del Nord Ovest. Buio pesto sui radar di Malpensa e Linate, Bergamo Orio al Serio, Torino Caselle, Genova. Una situazione di “cecità” durata per oltre due ore, da poco prima delle 21 con graduale e progressiva ripresa, sia pure un po’ a singhiozzo, del flusso degli aerei dalle 23.30. Si calcola che a essere coinvolti da questo caos sono stati oltre 300 voli, per le destinazioni più diverse e in arrivo dall’Italia e dall’estero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’estate dei viaggi parte male: il “sabato nero” degli aeroporti del Nord acciecati dal flop dei radar. Cos’è successo

Un'avaria al Radar FIR Milano sta bloccando i voli nei cieli nel Nord Ovest sia in arrivo che partenza. Al momento dirottati tantissimi voli con destinazione Torino, Genova, Malpensa, Linate, Verona, Bergamo. Il problema, iniziato alle 21 di sabato 28 giugno, rig

Niente aerei in viaggio nel nord ovest, voli sospesi e ritardi da Milano a Torino

Blackout radar paralizza i cieli del Nord Italia: voli cancellati e caos negli aeroporti

Sabato sera per circa due ore un guasto ai radar dell'aeroporto di Milano Linate ha spinto le autorità che si occupano di aviazione civile a bloccare a terra tutti i voli in partenza dagli aeroporti