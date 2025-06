L’esodo nascosto delle badanti | chi si prenderà cura dei nostri anziani?

L’estate, solitamente associata a relax e vacanze, cela un dramma silenzioso: l’esodo delle badanti straniere che abbandonano l’Italia, lasciando migliaia di anziani soli e famiglie in crisi. Tra partenze improvvise e carenze di assistenza, si apre una ferita che pochi vogliono affrontare. Come Marilena Torre, 54 anni, che si trova a gestire da sola il sostegno alla madre non autosufficiente, in un contesto sempre più precario e complesso.

All’ombra delle vacanze, tra partenze low cost e villeggiature mordi e fuggi, è in corso un esodo silenzioso di cui nessuno parla. Vede protagoniste badanti – perlopiù straniere – che lasciano il nostro Paese, abbandonando nello sconforto più totale, aggravato dalla calura estiva, migliaia di famiglie. Esattamente come Marilena Torre, 54enne emiliana, che si trova a fare i conti con la madre novantenne non autosufficiente e con una badante che «mi ha mollato da un giorno all’altro». «Viveva a casa con mia mamma Rita da dieci anni» continua Marilena. «Ovviamente tutto in regola. Quindici giorni fa mi ha detto che la figlia era incinta, che non stava bene e che aveva bisogno di lei. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - L’esodo nascosto delle badanti: chi si prenderà cura dei nostri anziani?