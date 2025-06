L’esodo-Empoli continua È deciso | Ismajli e Anjorin se ne andranno al Torino Cacace sarà il prossimo?

L’esodo dell’Empoli non si ferma: dopo le cessioni di Marianucci e Fazzini, il club toscano si prepara a salutare altri due talenti. Ismajli e Anjorin sono pronti a lasciare l’azzurro per approdare al Torino, confermando come la retrocessione abbia trasformato la rosa in un vero e proprio campo di scommesse per le grandi del nostro calcio. La finestra di mercato si infiamma, e il futuro degli Empoli si scrive altrove.

Sono altri due i profili in uscita dall’ Empoli, non due cessioni sorprendenti bensì due trattative che erano nell’aria, figlie della retrocessione che ha trasformato la rosa azzurra in una vetrina dalla quale le squadre di Serie A attingono. E così, dopo Luca Marianucci che ha raggiunto Antonio Conte a Napoli e Jacopo Fazzini accasatosi al Viola Park di Firenze, ecco che il Torino di Marco Baroni ha ‘prenotato’ altri due pezzi pregiati che non potranno quindi essere a disposizione di mister Pagliuca in Serie B. E’ praticamente ufficiale la doppia cessione di Ardian Ismajli, che però se ne va a parametro zero non avendo trovato né l’accordo per il rinnovo, né un acquirente a gennaio che permettesse all’Empoli di monetizzare sulla sua cessione, e di Tino Anjorin, centrocampista inglese, la cui cifra sborsata dai granata di 5 milioni di euro sarà divisa tra Empoli e Chelsea, dato che i londinesi detenevano ancora il 40% del cartellino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’esodo-Empoli continua. È deciso: Ismajli e Anjorin se ne andranno al Torino. Cacace sarà il prossimo?

Calciomercato Roma, sfuma Anjorin: il Torino accelera e chiude con l’Empoli - Il calciomercato della Roma perde un’occasione importante: Tino Anjorin, giovane talento inglese, è ormai vicino al Torino dopo una stagione difficile all’Empoli.

The Empoli exodus continues. It's decided: Ismajli and Anjorin will go to Torino. Will Cacace be next? - Ismajli, invece, lascia Empoli dopo 106 presenze, di cui 100 precise in Serie A: arrivato dallo Spezia nell’estate del 2021, il roccioso centrale albanese si era guadagnato sin da subito la titolarità ... Si legge su sport.quotidiano.net