Lesioni minacce ed estorsione | tre arresti della polizia a Lanciano

La sicurezza dei cittadini è la priorità, e gli sforzi della polizia di Lanciano hanno portato a tre arresti in soli due giorni per lesioni, minacce ed estorsione. Due fratelli, tra cui un minorenne, e un operaio cinquantenne sono finiti sotto custodia cautelare, segnando un importante passo contro la criminalità locale. Questa azione decisa dimostra che nessuno è sopra la legge e che la comunità può contare su forze dell'ordine determinate a difendere la legalità.

Tre arresti in due giorni da parte della squadra volante della polizia di Lanciano. A finire nei guai, per tre distinti episodi, sono stati due fratelli di Lanciano, di cui uno minorenne, e un operaio cinquantenne. Una misura di custodia cautelare in carcere ha riguardato il minorenne. 🔗 Leggi su Chietitoday.it