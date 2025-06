L' escursionista non si trova | partite nuove ricerche all' alba

Le prime luci dell’alba hanno riacceso la speranza e l’urgenza di trovare l’escursionista veneziano scomparso in Val Pramper. Le ricerche, sospese durante la notte, sono riprese questa domenica 29 giugno, coinvolgendo squadre esperte e droni, alla ricerca di ogni traccia che possa riportarlo a casa. La comunità regionale si unisce nel sostegno e nella speranza di un lieto ritrovamento.

Sono riprese all’alba di questa mattina, domenica 29 giugno, le ricerche dell’escursionista veneziano scomparso in Val Pramper, nel bellunese: a dare l’allarme sono stati i familiari, che non riuscivano a contattarlo e ai quali lo stesso aveva detto di voler seguire un itinerario nella zona di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: escursionista - ricerche - alba - trova

Recuperato un escursionista sulla Maiella, ricerche per 44enne nel bellunese - Durante le ultime ore, le squadre di soccorso hanno dimostrato coraggio e prontezza nel recuperare un escursionista sulla Maiella e un 44enne nel Bellunese, entrambi dispersi in zone impervie.

Sabato 21 Giugno 2025 Una giornata per celebrare la città di Alatri Ore 6:00 – Acropoli di Alatri Concerto “Al primo raggio di sole” – Natale di Alatri Recital del M° Daniele Ingiosi alla fisarmonica A cura di A.GI.MUS. Un suggestivo momento all’alba tra m Vai su Facebook

?? L'escursionista non si trova: partite nuove ricerche all'alba; Val Pramper, ancora nessuna traccia dell’escursionista scomparso; Si cerca un escursionista, non è tornato da una camminata in montagna.

Architetto scomparso: cresce l’apprensione, ricerche senza sosta. Il mistero del biglietto: “Rientro alle 14” - , architetto sessantenne originario di Venezia, disperso da ieri in Val Pramper, suggestiva area montana situata nel cuore de ... nordest24.it scrive

Escursionista non arriva a destinazione, nottata di ricerche: trovato all'alba - I Vigili del fuoco sono intervenuti dalle ore 23:20 di ieri sera nel comune di Marradi (Firenze), nei pressi dell'Eremo di Gamogna, sul sentiero ... Riporta 055firenze.it