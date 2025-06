Lerici muore nell’appartamento andato a fuoco

Una tragedia scuote Lerici, in provincia della Spezia, dove nel pomeriggio di domenica 29 giugno un incendio ha devastato un appartamento in zona Le Sare, causando la morte di un uomo di 77 anni. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori, che hanno tentato di salvare la vittima. La comunità si stringe nel dolore mentre si indaga sulle cause di questa drammatica perdita.

Lerici (La Spezia), 29 giugno 2025 – Tragedia nel pomeriggio di domenica 29 giugno a Lerici, in provincia della Spezia. Un uomo di 77 anni è morto in seguito a un incendio divampato nella sua abitazione in zona Le Sare. Lanciato l’allarme al 112, i soccorritori si sono subito attivati. Sul posto è stata inviata una squadra dei vigili del fuoco, operatori del 118 con le ambulanze e la polizia locale. I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme nell’appartamento. Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare e ne è stato dichiarato il decesso. Il traffico è stato deviato dalla polizia locale per consentire le operazioni di soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lerici, muore nell’appartamento andato a fuoco

In questa notizia si parla di: lerici - fuoco - appartamento - muore

Lerici, muore nell’appartamento andato a fuoco; Rogo in casa, anziano muore a Lerici; Tragedia a Lerici: ragazzo di 28 anni muore annegato.

Rogo in casa, anziano muore a Lerici - In zona Le Sare, a Lerici, l'intervento dei Vigili del Fuoco, vittima un anziano di 77 anni. Secondo rainews.it