Leoni Juve svelata la strategia dei bianconeri | si muoveranno così nelle prossime settimane Ultime sul difensore del Parma

Leoni Juve si prepara a svelare la sua strategia nelle prossime settimane, con obiettivo di rafforzare la difesa e rimanere competitivi ai massimi livelli. Tra i profili più caldi c’è Giovanni Leoni, giovane talento del Parma, che ha già attirato l’interesse di molte big. La Juventus sta valutando attentamente le mosse da fare per assicurarsi un innesto di qualità . Ecco le ultime novità sul futuro del promettente difensore.

Leoni Juve, svelata la strategia dei bianconeri: si muoveranno così nelle prossime settimane. Tutte le ultimissime novità sul difensore del Parma. Tra i difensori accostati al calciomercato Juve c’è anche Giovanni Leoni, giovanissimo difensore che nel corso di quest’ultima stagione si è messo in mostra con il Parma attirando su di sé gli occhi di diverse big. Come raccontato stamattina dal Corriere dello Sport i bianconeri aspetteranno prima le mosse di Inter e Milan prima di muovere a loro volta passi concreti in questo affare, che si preannuncia comunque molto complicato. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Leoni Juve, svelata la strategia dei bianconeri: si muoveranno così nelle prossime settimane. Ultime sul difensore del Parma

