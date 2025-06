Leone XIV e la carta Burke per non rompere con l' America di Trump

Nel complesso scenario politico e religioso, Leone XIV e la carta Burke emergono come figure chiave per rafforzare i ponti con l’America di Trump. Il cardinale statunitense, finito sotto il mirino di Bergoglio, potrebbe invece trasformarsi in un prezioso alleato nel dialogo con gli Stati Uniti. Le affinità con il canonista Prevost aprono nuove prospettive di collaborazione, suggerendo che, anche in tempi di tensione, le alleanze possono essere riformulate con intelligenza e diplomazia.

Il cardinale statunitense osteggiato da Bergoglio può diventare una risorsa nel dialogo con gli Usa. Aiutano le affinità con il canonista Prevost. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Leone XIV e la "carta" Burke per non rompere con l'America di Trump

In questa notizia si parla di: leone - carta - burke - rompere

Leone XIV e la carta Burke per non rompere con l'America di Trump.

Leone XIV e la "carta" Burke per non rompere con l'America di Trump - Il cardinale statunitense osteggiato da Bergoglio può diventare una risorsa nel dialogo con gli Usa. Scrive ilgiornale.it