Leonardo Fabbri vince agli Europei a squadre! Spallata italica successo di peso per sognare il trofeo

Leonardo Fabbri si è comportato da grande favorito della vigilia, non ha deluso le aspettative, ha agito da pilastro della Nazionale e ha vinto la gara di getto del peso che ha aperto la quarta giornata degli Europei a squadre. Il Campione d'Europa e vice campione del mondo si è imposto con disinvoltura senza dover strafare, agendo con fermezza e solidità , con la consapevolezza che il suo risultato era di fondamentale importanza per l'Italia, presentatasi a Madrid per difendere la ex Coppa Europa alzata al cielo due anni fa. Il toscano ha portato a casa 16 punti di pregevole fattura e ha regalato il secondo successo al Bel Paese dopo quello ottenuto da Nadia Battocletti venerdì sera sui 5.